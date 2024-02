Selon les données de Mercury Research, AMD continue de prendre des parts de marché à Intel et inscrit de nouveaux records. Sur le marché global des processeurs X86, sa part a progressé d’un demi-point en 2023 pour s’établir à 31,3%, ramenant celle d’Intel à 68,9%. Le taux englobe les livraisons de puces pour serveurs, PC, systèmes embarqués et IOT, ainsi que les puces semi-personnalisées qui équipent les consoles de jeux.

AMD progresse sur le marché des PC avec une part de marché au quatrième trimestre de 20,2%, qui a progressé de 0,8% en séquentiel et de 3% d’une année sur l’autre. Sa part est de 19,8% pour les processeurs de PC de bureau et de 20,3% sur le segment de la mobilité, avec des hausses respectives sur un an de 1,2% et 3,9%. Cela confirme le succès de ses processeurs Ryzen 5000 et 7000, notamment les Ryzen 7040 Series Mobile, les premiers d’AMD avec un moteur d’IA (NPU) intégré.

La progression est encore plus marquée avec ses processeurs EPYC pour serveurs avec une part de marché de 23,1%, en hausse de 5,4% par rapport à 2022. Petite consolation pour Intel, la part de marché de ses processeurs Xeon a progressé de 0,2% en séquentiel au quatrième trimestre pour s’établir à 76,9%. La firme de Santa Clara met fin ainsi à une série de 17 trimestres consécutifs de hausse pour AMD.