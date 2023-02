AMD continue de gagner du terrain face à Intel. Selon Mercury Research, sa part de marché a atteint un niveau historique au quatrième trimestre avec 31,8% des expéditions de processeurs pour PC et serveurs. Elle était seulement de 14,8% au premier trimestre 2020. Une progression qu’AMD doit aux succès des Ryzen, mais plus encore sur ce trimestre à celui de ses processeurs Epyc pour serveurs.

Sur l’ensemble de l’année 2022, la part de marché d’AMD s’établit à 29,6% contre 23,3% un an plus tôt. Une bonne manière pour la firme dirigée par Lisa Su de limiter la casse dans un marché qui se contracte de 34% par rapport à 2021. Au quatrième trimestre, Mercury Research enregistre encore une baisse des expéditions de 21% à 374 millions d’unités (hors processeurs ARM) et de 19% des revenus à 65 milliards de dollars. Depuis plusieurs trimestres, la priorité est donnée à la réduction des stocks excédentaires. Et à ce jeu, AMD souffre moins qu’Intel.

Sur le segment des processeurs pour PC de bureau, la part de marché d’AMD atteint 18,6% au quatrième trimestre. Elle est en progression de 2,4 points sur un an et de 4,7 points en séquentiel. La situation est plus difficile sur le segment des PC portables avec une baisse de 5,1 points sur un an, qui s’explique en partie par la dégringolade des Chromebooks, mais avec malgré tout une hausse de 0,8 point en séquentiel.

AMD enregistre sa meilleure performance avec ses processeurs Epyc pour serveurs, qui progressent de 6,9 points d’une année sur l’autre à 17,6%. Toutefois après 14 trimestres consécutifs de hausse, le mouvement s’épuise en séquentiel avec un gain de 0,1 point. Le plus dur commence maintenant suite au lancement en janvier par Intel de sa 4ème génération de processeurs Xeon Scalable reposant sur l’architecture Sapphire Rapids.

Sur chacun des segments, les deux concurrents ont maintenant des lignes de produits solides ce qui promet une bataille féroce pour 2023. Reste à attendre la fin du mouvement d’écoulement des stocks pour voir comment le rapport de force évolue sur la nouvelle génération de processeurs.