AMD annonce l’acquisition de Nod.ai pour renforcer ses capacités logicielles dans le domaine de l’intelligence artificielle. Fondée en 2013 et basée à Santa Clara, la startup est spécialisée dans les technologies open source pour l’optimisation des systèmes d’IA.

Le PDG de Nod.ai Anush Elangovan fait valoir le rôle de la société comme « contributeur majeur de certains des référentiels d’IA les plus importants au monde, notamment SHARK, Torch-MLIR et la technologie de génération de code OpenXLA/IREE. »

« L’acquisition de Nod.ai devrait améliorer considérablement notre capacité à fournir aux clients de l’IA un logiciel ouvert leur permettant de déployer facilement des modèles d’IA hautement performants adaptés au matériel AMD », commente dans un communiqué Vamsi Boppana, responsable du groupe d’intelligence artificielle chez AMD. « L’ajout de la talentueuse équipe Nod.ai accélère notre capacité à faire progresser la technologie des compilateurs open source et à permettre des solutions d’IA portables et hautes performances dans l’ensemble du portefeuille de produits AMD. »

AMD met les bouchées double pour tenter de rattraper l’avance prise par son grand rival Nvidia. Au début de l’année, la société a créé un groupe d’IA qui compte déjà 1500 ingénieurs selon des déclarations faites à Reuters. Elle s’est engagée à investir et à créer une collection unifiée de logiciels pour alimenter son portefeuille qui comprend notamment les accélérateurs de centres de données Instinct, les processeurs Epyc et Ryzen, les SoC Versal et GPU Radeon.

« Nous mettons en œuvre cette stratégie grâce à des investissements internes ainsi qu’à des acquisitions externes », a déclaré Victor Peng, président d’AMD à Reuters, précisant que le groupe était « toujours en recherche » pour d’autres acquisitions.

Le concepteur californien de puces s’était déjà renforcé en aout dernier avec l’acquisition du Français Mipsology, qui fournit des logiciels clés en main pour accélérer les performances d’inférence de l’IA.