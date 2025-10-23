Le groupe Alticap vient de céder son activité d’intégration des ERP Cegid XRP Flex et Cegid XRP Sprint à Horizons Group, un intégrateur d’une vingtaine de salariés spécialisé dans les solutions Cegid basé à Bourgoin-Jallieu (Isère). L’opération porte sur la reprise du parc client d’Alticap – une trentaine d’entreprises – et des deux collaborateurs rattachés à cette activité.

Partenaire majeur de Sage, Alticap avait développé depuis plusieurs années une activité Cegid pour soutenir sa croissance. Mais le groupe dirigé par Éric Le Goff (à droite sur la photo) a choisi de se recentrer sur son partenaire historique Sage, estimant que la poursuite de son partenariat avec Cegid exigeait des investissements humains et organisationnels trop élevés pour répondre pleinement aux attentes dans un contexte de tension persistante sur les recrutements de consultants experts.

Pour Horizons Group, qui réalise plus de 90 % de ses 3 M€ de chiffre d’affaires annuel autour des solutions Cegid, cette acquisition est l’opportunité d’accélérer sa croissance et de gagner en reconnaissance auprès de l’éditeur. C’est sa troisième opération de croissance externe en moins de trois ans. En 2023, l’intégrateur avait racheté l’activité Cegid XRP Sprint du spécialiste en BTP LSE et fin 2024 l’activité XRP Flex de Flexforyou, rappelle Patrice Lecomte, président d’Horizons Group (à gauche sur la photo). Ces opérations successives lui ont permis de tripler son effectif en quatre ans et de se hisser parmi les trois principaux revendeurs Cegid XRP Flex en France, l’intégrateur accédant au passage au statut de partenaire Platinum de la marque.