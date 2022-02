Trois mois après son adossement à Smile, la société de services open source a revu en profondeur son périmètre et sa gouvernance. Au 1er janvier, elle a transféré à Smile l’ensemble de ses activités de services applicatifs (développement, expertise, TMA…). Un ensemble représentant une centaine de salariés (sur les 180 que comptait l’entreprise au moment de son rachat). En retour, elle a reçu l’ensemble des activités de services d’infrastructure de Smile, soit là aussi l’équivalent d’une centaine de personnes (comprenant notamment les équipes devops, cloud, migration cloud…).

« L’idée, c’est de faire d’Alter Way la marque services d’infrastructures de Smile en y regroupant toutes les activités du groupe liées aux infrastructures, explique Véronique Torner, directrice générale associée d’Alter Way. Cela permet de garder une identité déjà reconnue sur cette activité alors que la marque Smile est plutôt associée aux services applicatifs. »

Ces transferts d’activité se traduisent par une redistribution des rôles au sein de l’équipe de management. Stéphane Vincent, jusque-là directeur des services d’infrastructures Alter Way, devient directeur des opérations en charge des services managés (qui représentent 80% de l’activité du nouveau périmètre). Sharon Hazan, jusqu’ici sales account manager Cloud & Devops d’Aglya.cloud, prend la direction de l’activité Conseil & expertise. Elle rejoint au passage le comité exécutif (où les femmes deviennent majoritaire).

Thomas Dannenmuller, responsable d’unité d’affaires au sein de l’agence nantaise de Smile (en charge notamment de l’équipe Devops), est nommé directeur technique de cette activité Conseil & expertise. Thomas Wagner, qui pilotait les services managés d’infrastructure chez Smile, devient directeur des offres et des partenariats et entre au Comex.

Philippe Montargès, co-président associé quitte ses fonctions opérationnelles mais conserve sa fonction d’ambassadeur open source pour smile auprès du pôle Systematic en tant que président de son hub open source.

De ce transfert d’activités, Alter Way hérite également trois nouveaux sites : Nantes, qui lui apporte son contingent de consultants Devops et Cloud ; Montpellier, qui abrite une grosse équipe de production de services managés ; et Casablanca, où officie une dizaine de personnes orientées services managés.

Dans son nouveau périmètre, Alter Way pèse 25 M€ de chiffre d’affaires annuel (contre 20 M€ auparavant) et prévoit 60 recrutements cette année.