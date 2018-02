Also a dépassé ses objectifs 2017. Le chiffre d’affaires du grossiste suisse a grimpé de 11,4% à 8,9 milliards d’euros. L’EBITDA progresse de 7,7% à 157,3 millions d’euros. Le bénéfice net bondit quant à lui de 11,2% à 92,5 millions d’euros. « Il s’agit d’un résultat exceptionnel. Nous avons dépassé nos objectifs pour 2017, menons avec succès notre transformation et mettons en oeuvre de manière cohérente notre stratégie », se réjouit dans un communiqué le directeur général Gustavo Möller-Hergt.

Comme le rappellent nos confrères de Channelnomics, ces résultats sont à comparer avec ceux des poids lourds Tech Data et Ingram Micro. Le premier à engrangé en Europe en 2017 un revenu de 12,9 milliards d’euros tandis que le second a enregistré en 2016 un chiffre d’affaires de 11,8 milliards d’euros.

La firme de Lucerne a regroupé cet été plusieurs unités dans une seule entité Consumptional Business qui réunira les offres PaaS, IaaS, SaaS et DaaS (Device as a Service). En 2017, elle a annoncé l’acquisition de BeIP en France, de Distributor Five 4 U aux Pays-Bas et d’Internet Smartsec en Finlande. Elle a par ailleurs développé sa Cloud Marketplace en Amérique Latine et aux Caraïbes en partenariat avec Intcomex, ainsi qu’en Israël avec l’acteur local Bezeq. On a également prêté à Also l’intention de racheter Westcon Comstor, finalement repris partiellement par Synnex. Des rumeurs, toutes aussi infondées, ont ensuite circulé sur un rachat du grossiste suisse par Ingram.