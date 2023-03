Almavia CX, une ESN (Entreprise de Services du Numérique) quiaccompagne la transformation digitale des entreprises sur toute la chaine de valeur de l’Expérience Client, se positionne comme l’un des premiers partenaires français de l’éditeur Braze.

Braze est une plateforme d’engagement client qui permet aux marques de créer des campagnes marketing cross-canal personnalisées pour adresser des messages ciblés et pertinents. La solution permet de collecter et traiter les données client en temps réel, orchestrer des campagnes marketing sur mesure, tout en faisant évoluer les stratégies d’engagement, et ainsi atteindre les consommateurs de différentes manières en fonction de leurs comportements et préférences.

Pour bénéficier du statut de partenaire, Almavia CX a investi dans la formation et la certification de ses collaborateurs. L’entreprise entend compléter son offre et permettre à ses clients de construire des relations privilégiées sur tous les canaux numériques disponibles. Fort d’une première collaboration réussie dans la mise en place de la plateforme Braze pour son client KFC, Almavia CX est en mesure d’accompagner les marques sur l’ensemble de leurs projets autour de la solution : conseil, paramétrage de la plateforme, intégration de campagnes marketing, déploiement de parcours client (canvas), AB testing, formation et support.

En tant que premier partenaire de Braze à l’échelle nationale, Almavia CX met une nouvelle fois en avant sa capacité à se positionner comme un pionnier sur son marché et à référencer en continu des offres de nouvelle génération pour offrir toujours plus de possibilités à ses clients.

« L’approche innovante de cette plateforme permet aux entreprises de piloter efficacement les interactions avec leurs clients et de mettre en œuvre des mécanismes d’engagement pertinents. Notre partenariat avec Braze est de ce fait un formidable accélérateur pour accentuer notre avantage concurrentiel en proposant une solution montante sur le marché européen ». déclare Clémentin Leduc, Marketing Scientist Senior chez Almavia CX