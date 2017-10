Cisco poursuit ses alliances dans le cloud hybride, après avoir signé des accords avec AWS et avec Microsoft, l’équipementier a annoncé mercredi une alliance avec Google, combinant son offre hyperconvergée UCS avec Google Cloud Platform (GCP).

La nouvelle offre est annoncée pour le second semestre de l’année prochaine, après plusieurs mois de tests.

Basée sur les systèmes HyperFlex HX-Series, elle permettra à des charges de travail hybrides de fonctionner aussi bien sur site que dans GCP. « Les applications dans le cloud peuvent tirer avantage de capacités sur site (y compris des systèmes IT existants) et les applications sur site peuvent tirer avantages des nouvelles capacités du cloud. A présent vous n’avez plus besoin de « soulever et déplacer » (des charges de travail) pour profiter de la vitesse et de l’agilité du cloud », commente sur le blog de Cisco Kip Crompton, vice-président Cloud Platform & Solutions Group de l’équipementier.

La nouvelle offre tire parti de Kubernetes, la plateforme d’orchestration et de management open source d’origine Google désormais intégrée à l’architecture SDN de Cisco (via Google Container Engine). Elle intègre par ailleurs Istio, le gestionnaire de microservices open source créé par Google, IBM et Lyft, qui permet notamment l’équilibrage de charges, le monitoring, l’authentification ou encore la télémétrie. Elle intègre également Apigee, le gestionnaire d’API acquis par Google il y a un an.

Comme on le voit, la nouvelle offre menace directement Microsoft Azure et relance la concurrence dans le cloud hybride.