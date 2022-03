Adobe, qui vient de publier les résultats de son premier trimestre, a évalué l’impact sur ses ventes de la guerre en Ukraine. L’éditeur a annoncé le 4 mars l’arrêt de toutes les nouvelles ventes de produits et services Adobe en Russie et en Biélorussie. En conséquence de quoi, il révise le solde de revenus récurrents annualisés (ARR) en soustrayant les 75 millions d’ARR des activités restantes dans ces deux pays. Adobe poursuit ses activités en Ukraine mais en raison du conflit prévoit une réduction de l’ARR de 12 millions. Ces révisions devraient se traduire par un manque à gagner de 75 millions de dollars pour l’exercice 2022.

Adobe a dévoilé des résultats meilleurs que prévus au premier trimestre avec un chiffre d’affaires en hausse de 9% à 4,26 milliards de dollars et un bénéfice net de 1,27 milliard de dollars, soit un bénéfice par action (BPA) de 3,37 dollars. Le consensus était de 4,23 milliards et un BPA de 3,34 dollars.

« Adobe a réalisé un chiffre d’affaires record au premier trimestre alors que Creative Cloud, Document Cloud et Experience Cloud continuent d’être essentiels pour stimuler l’économie numérique », a déclaré dans un communiqué Shantanu Narayen, le CEO d’Adobe.

En revanche les résultats du second trimestre devraient être inférieurs aux attentes. La société prévoit un BPA de 3,30 dollars et un chiffre d’affaires de 4,34 milliards. Les analystes escomptent un BPA de 3,35 dollars et un chiffre d’affaires de 4,4 milliards. Le groupe table par ailleurs sur 440 millions de dollars de nouveaux revenus digitaux récurrents annualisés. Au lendemain de la publication, le titre reculait en séance de près de 10%.