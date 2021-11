Adista s’offre un bon coup de pub en étant le premier opérateur cloud en France à annoncer la mise en chantier d’un centre de données dont l’énergie proviendra entièrement de la valorisation de biodéchets agricoles. Adista s’est associé pour cela à la startup Datafarm Energy à l’origine d’un système capable d’utiliser le biogaz issu de la méthanisation des biodéchets agricoles pour produire de l’électricité et du froid de climatisation selon le procédé de trigénération.

L’énergie produite par ce procédé présente l’avantage d’être renouvelable et d’être très peu émettrice de CO2. Adista va pouvoir viser le zéro émission nette sur ce centre en compensant ses faibles émissions résiduelles, estime Olivier Grosjeanne, son directeur technique. Autre atout du biogaz, sa production est continue et donc pilotable, contrairement aux énergies solaire et éolienne.

Ce centre de données devrait voir le jour à Bouvron, en Meurthe-et-Moselle, et sera donc adossé à une station de méthanisation agricole capable de produire environ 1 mégawatt de puissance électrique. Architecturé selon les principes de la certification Tier IV de l’Uptime Institute, il pourra accueillir environ 140 baies pour une puissance électrique utile de 600 kilowatts. Ce sera le douzième centre de données de l’opérateur d’Adista (et le septième opéré entièrement en propre). Il représentera 30% de la capacité totale d’Adista. Sa livraison est prévue pour fin 2022.

En tenant compte du rachat de Waycom en février 2021, et de son rapprochement avec Unyc en septembre dernier, Adista devrait achever l’année 2021 sur un chiffre d’affaires de l’offre 222 millions d’euros (contre 116 M€ en 2020). Fait notable la croissance organique devrait être supérieure à 10%, tirée notamment par la migration continue du cuivre vers la fibre en entreprise, le développement des applications consommatrices de bande passante, les communications unifiées, l’accompagnement des utilisateurs sur Office 365 et la cybersécurité. L’entreprise compte actuellement 35 agences, 900 collaborateurs et vise 500 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025.