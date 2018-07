Le spécialiste des capteurs connectés et solutions sans fil Adeunis a publié ses résultats annuels 2017/2018 (période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018). Le chiffre d’affaires atteint 10,7 millions d’euros pour une perte nette de 2,8 millions d’euros.

Le groupe a vu ses activités stratégiques (IoT Data et Vokkero) progresser de 19% et de 14% en intégrant l’activité historique de modules M2M (en cours de déréférencement), par rapport à l’exercice précédent. Le chiffre d’affaires du segment IoT Data a cru de 30% sur l’exercice et représente près de 40% du chiffre d’affaires du groupe (4,2 millions d’euros). Cette bonne dynamique reflète principalement le déploiement commercial engagé dans une phase d’équipement en capteurs connectés, avant l’arrivée des offres complémentaires de services.

Le chiffre d’affaires généré par les systèmes audio professionnels Vokkero a augmenté de près de 11% sur l’exercice pour atteindre 4,7 millions d’euros.

Au cours de l’exercice, Adeunis a enrichi ses gammes IoT Data avec près d’une vingtaine de nouveaux produits pour les réseaux LoRa, Sigfox et WMBus, notamment ceux dédiés au secteur du Building Management et à l’optimisation des processus et services. Il a également enrichi son catalogue d’offres groupées, intégrant des produits tiers, afin de pouvoir répondre à des appels d’offres plus importants, notamment dans le domaine des bâtiments intelligents et connectés.

La vente indirecte et l’intégration de produits tiers dans les offres liées à la mise en place d’infrastructures globales dans le secteur du Building Management justifient une croissance limitée de la marge brute qui progresse sur l’exercice de 5% à 4,9 millions d’euros, soit 46,1% du chiffre d’affaires. La marge brute a également été impactée par le coût des préséries des nouvelles offres et par le transfert de production vers de nouveaux partenaires industriels à forte valeur ajoutée.

Adeunis a par ailleurs augmenté ses effectifs pour atteindre 62 collaborateurs à fin mars 2018 contre 46 collaborateurs un an plus tôt. Le groupe a pour objectif de stabiliser son effectif (France et Etats-Unis) entre 75 et 80 personnes.

Compte-tenu de ces efforts financiers, le résultat d’exploitation ressort à -3,0 millions d’euros contre -1,0 million d’euros un an plus tôt et le résultat net de l’exercice est de -2,8 millions d’euros contre -1,1 million d’euros au terme de l’exercice 2016/2017.