L’éditeur de solutions de sauvegarde et d’archivage des données Commvault acquiert Appranix pour améliorer la cyber-résilience de ses clients dans le cloud hybride. Son objectif est de réduire le temps de remédiation après une attaque, en étendant les fonctionnalités de restauration automatisée aux applications distribuées et dynamiques du cloud.

Selon Govind Rangasamy, PDG de la start-up Appranix qu’il a fondée en 2016, les deux sociétés partagent « une vision commune qui va au-delà des sauvegardes traditionnelles et de la reprise après sinistre. »

« Nous faisons passer la résilience au niveau supérieur en combinant les capacités étendues de Commvault en matière d’identification et de gestion des risques, de préparation et de récupération de données avec les capacités de reconstruction de nouvelle génération d’Appranix, basées sur le cloud », déclare Sanjay Mirchandani, le PDG de Commvault, dans un communiqué. « Pour reconstruire les applications cloud critiques, il faut prendre en compte les données sur lesquelles ces applications reposent et l’infrastructure cloud qui gère le tout. Appranix automatise tout cela et peut réduire le temps nécessaire à la reconstruction de plusieurs jours ou semaines à, dans certains cas, quelques heures ou minutes ».

L’équipe d’Appranix va intégrer celle de Commvault. L’intégration de l’offre d’Appranix dans le portefeuille de Commvault devrait être finalisée cet été. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé.