Accenture poursuit son aventure dans la cynebsécurité. Après avoir racheté l’an dernier l’activité Cyber Security Services de Symantec et jeté son dévolu sur Context Information Security et Revolutionary Security, puis s’être offert Real Protect en début d’année, le géant du conseil américain annonce sa volonté d’acquérir le cabinet français Openminded. Les détails financiers de l’opération ne sont pas divulgués.

Une fois réalisée, l’opération renforcerait de près de 100 professionnels les équipes d’Accenture Security, qui comptent déjà près de 7.000 professionnels dans le monde, et renforcerait la présence et les capacités d’Accenture en matière de cybersécurité sur les marchés français et européen.

« Notre intention d’acquérir Openminded s’inscrit dans notre stratégie qui vise à apporter à nos clients des services différenciants, de la stratégie à l’implémentation opérationnelle, dans leur marché local. Elle accélérerait notre croissance en France et renforcerait nos compétences en matière de cybersécurité dans toute la région et à travers l’Europe », explique dans un communiqué Olivier Girard, président d’Accenture France et Benelux. « Elle illustre notre engagement dans un environnement où le risque cyber est en constante évolution et notre volonté d’apporter des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque entreprise sur la base de la combinaison des dernières technologies, de l’expertise sectorielle et des meilleurs talents. Nous sommes impatients de mettre nos expertises réunies au service de nos clients afin de leur fournir les contrôles les mieux adaptés à leur organisation leur permettant de protéger leurs actifs stratégiques. »

Fondée en 2008, basée à Paris avec des bureaux à Lille et Nantes, Openminded aide ses clients à détecter et répondre rapidement aux cyber-incidents. Prestataire référencé par Cybermalveillance.Gouv.fr et prestataire d’audit de la sécurité des systèmes d’information qualifiés reconnu par l’Anssi, la société revendique 120 clients. Elle est divisée en quatre BU (« Sécurité Offensive et Défensive », « Opérations », « Cloud & Infrastructure » et « Gouvernance & Identités ») et dispose de son propre Centre Opérationnel de Sécurité (SOC).