Accenture, le géant du conseil et des services d’externalisation, finit en beauté son exercice 2021. Sur son quatrième trimestre clos fin août, son chiffre d’affaires atteint 13,4 milliards de dollars, en progression de 24%. Le groupe a réalisé un bénéfice net en hausse de 11% à 1,42 milliard de dollars soit 2,20$ par titre. Il dépasse le consensus FactSet qui était de 2,19$ de bpa.

Sur l’ensemble de l’exercice, son chiffre d’affaires grimpe à 50,5 milliards de dollars, en progression de 14%. Le groupe affiche un bénéfice par action ajusté pour l’exercice 2021 de 8,80$, en hausse de 18% à 8,8 dollars contre 7,4 dollars un an plus tôt. Le carnet de commandes progresse lui de 20% pour atteindre 59,3 milliards de dollars.

« Nous sommes très fiers de ces résultats, reflétant une croissance nettement supérieure à celle du marché et une forte dynamique à l’aube de l’exercice 2022 », déclare la CEO Julie Sweet dans un communiqué. « Nos résultats reflètent le dévouement et le travail acharné de nos 624 000 incroyables employés, qui se concentrent sur la création de valeur tangible pour nos clients, l’innovation avec notre écosystème et sont le partenaire de choix et de confiance dans les parcours de transformation de nos clients. »

Alors qu’Accenture continue d’investir pour se renforcer dans le digital, le cloud computing et la cybersécurité, il vise à nouveau une croissance à deux chiffres pour son exercice fiscal 2022. Il prévoit 12% à 15% de croissance du chiffre d’affaires et anticipe un BPA compris entre 9,90 et 10,18 dollars, contre 9,87 dollars de consensus.