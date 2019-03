Selon les prévisions d’IDC, les livraisons mondiales d’appareils informatiques personnels (PCD), composées de PC et de tablettes traditionnels, devraient reculer de 3,3% en 2019. La contraction du marché s’inscrit dans la foulée de 2018, qui a également enregistré une baisse globale des livraisons malgré une bonne croissance des PC professionnels. La baisse du volume des expéditions devrait se poursuivre, débouchant sur un repli à 372,6 millions d’unités en 2023, avec un taux de croissance annuel moyen négatif (-1,2%).

Les produits détachables devraient enregistrer une croissance de 4,6% d’ici 2023. Cette catégorie de produits connaîtrait un certain succès dans le secteur professionnel, les fournisseurs concentrant de plus en plus leur attention sur les marchés des entreprises et de l’éducation. Les Chromebooks, plutôt centrés sur l’éducation, devraient de leur côté rencontrer une certaine popularité à mesure que de plus en plus de tablettes Chromebooks détachables apparaîtront sur le marché. Les tablettes slate poursuivront leur déclin avec un taux de croissance annuel moyen de -4,4%, les ventes se concentrant de plus en plus sur la fin de l’année. IDC constate que la concurrence entre les principaux acteurs a eu pour conséquence que davantage de marques ont réduit leur présence ou ont complètement quitté le marché.

Les ordinateurs traditionnels continueront à faire face à une baisse de la demande, compensée en partie par une hausse des livraisons d’ordinateurs portables, ce qui se traduira par une certaine stabilité (-0,4%) d’ici 2023. Certains freins apparus vers la fin de l’année dernière sont toujours-là. Même si elle s’atténue, la pénurie de CPU peut ainsi entraver les livraisons de certains périphériques d’entrée de gamme. Les PC de jeu, dont les ventes se sont accélérées pendant une grande partie de 2018, devront également faire face à des problèmes à court terme, car le marché fonctionne grâce à des stocks de GPU plus anciens alors que le secteur du jeu est réceptif aux dernières offres de Nvidia. Sur une note plus positive, bien que le marché des ordinateurs personnels professionnels devrait dans l’ensemble enregistrer une légère baisse en 2019 par rapport à l’année précédente, les prévisions concernant les notebooks ont été revues à la hausse pour cette année. IDC s’attend en effet à ce qu’un nombre considérable de projets de migration vers Windows 10 de dernière minute soient achevés d’ici 2020, en particulier parmi les PME disposant d’une base installée vieillissante.

« Les ordinateurs portables / stations de travail mobiles et les tablettes détachables devraient représenter 53% de toutes les expéditions de PCD d’ici 2023, soit une nette majorité », estime dans un communiqué Jay Chou , directeur de recherche chez IDC. « Même si l’informatique personnelle est utilisée sur une myriade d’appareils et de domaines émergents tels que le cloud, IDC pense qu’il reste une place pour les appareils portables, lesquels peuvent évoluer pour s’adapter aux goûts changeants tout en conservant des fonctionnalités importantes mais sous-estimées telles qu’un clavier physique. »

Le cabinet d’analyse s’attend toutefois à ce que la montée en puissance du ray-tracing, des appareils 5G, l’arrivée à un horizon pas trop éloigné du double écran et des appareils pliables dopent le marché du haut de gamme.

Personal Computing Device Forecast, 2019-2023 (shipments in millions) Product Category 2019 Shipments* 2019 Share* 2023 Shipments* 2023 Share* 2019-2023 CAGR* Desktop PC + Desktop & Datacenter Workstation 88.4 22.6% 79.5 21.3% -2.6% Notebook + Mobile Workstation 166.0 42.4% 171.0 45.9% 0.7% Detachable Tablet 22.1 5.7% 26.5 7.1% 4.6% Slate Tablet 114.7 29.3% 95.6 25.7% -4.4% Grand Total 391.1 100.0% 372.6 100.0% -1.2% Traditional PC** 254.4 65.0% 250.5 67.2% -0.4% Traditional PC + Detachable 276.5 70.7% 277.0 74.3% 0.05% Total Tablet (Slate + Detachable) 136.8 35.0% 122.1 32.8% -2.8% Source: IDC Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker, March 7, 2019

* Notes: All figures represent forecast data.

** Traditional PCs include Desktop, Notebook, and Workstation.