Selon les dernières prévisions d’IDC, le marché mondial des dispositifs informatiques personnels (PCD), comprenant les PC et les tablettes, devrait reculer de 3% en 2019, les livraisons atteignant 392,5 millions d’unités. Le cabinet d’analyse prévoit que la baisse se poursuivra jusqu’en 2023, avec des livraisons atteignant à cette date 367,7 millions d’unités, soit un taux de croissance annuel composé (CAGR) de -1,6%.

En dépit de la baisse à long terme, 2019 s’annonce comme une année intéressante car la valeur du marché en dollars restera à peu près stable, à 237 milliards de dollars. Les prix de vente moyens de l’ensemble du marché devraient en effet augmenter de 2,6% cette année, sous l’effet des nouvelles technologies, notamment en matière d’écrans, qui ont accru la demande de PC deux en un, et l’intérêt soutenu pour les PC de jeu. Par ailleurs, les livraisons dans le segment professionnel devraient augmenter les prix de vente moyens cette année, de nombreuses entreprises se dépêchant de remplacer leurs PC avant la fin de la prise en charge par Microsoft de Windows 7 au début de 2020.

« De nombreuses entreprises cherchent également à rajeunir leurs effectifs en déployant des notebooks ultra fins et des formats 2 en 1 », explique dans un communiqué déclaré Jitesh Ubrani, responsable de la recherche pour l’IDC Mobile Device Trackers . « Non seulement ces dispositifs devraient mobiliser de la main-d’œuvre, mais le fait de proposer davantage de marques et de modèles s’est avéré efficace pour intégrer les jeunes talents sur le marché du travail. »

Le marché des consommateurs restera en revanche confronté à des difficultés, les livraisons devant diminuer en moyenne de 2,7% par an entre 2019 et 2023. Les notebooks et les tablettes ardoises traditionnelles continueront de faire baisser le segment, les consommateurs ayant migré vers des formats plus récents et plus minces, qui incluent souvent une option 2 en 1.

« Le marché des ordinateurs personnels et des tablettes électroniques a rencontré de nombreux défis ces dernières années en ce qui concerne la croissance de la consommation », commente dans le communiqué Ryan Reith, vice-président du programme Mobile Device Trackers d’IDC . « Les smartphones restent la principale préoccupation des consommateurs lors de l’achat de nouveaux appareils, et on peut soutenir que l’adoption rapide des smartphones à grand écran leur a permis de moins utiliser leur ordinateur ou leur tablette et de plus se servir de leur téléphone. A l’avenir, les secteurs de croissance chez les consommateurs comprendront un plus grand choix d’ordinateurs de jeu, y compris avec des options moins chères, ainsi que des ordinateurs portables minces et légers à des prix plus attractifs. »

Personal Computing Device Forecast, 2019 – 2013 (shipments in millions) Product 2019 Shipments* 2019 Share* 2023 Shipments* 2023 Share* 2019 – 2023 CAGR* Convertible Notebook + Detachable Tablet (2-in-1s) 39.7 10.1% 47.6 12.9% 4.6% Desktop + Desktop & Datacenter Workstation 89.1 22.7% 78.7 21.4% -3.1% Slate Tablet 113.9 29.0% 95.1 25.9% -4.4% Traditional Notebook + Mobile Workstation 72.4 18.4% 49.3 13.4% -9.1% Ultraslim Notebook (under 21mm z-height) 77.4 19.7% 97.0 26.4% 5.8% Grand Total 392.5 100.0% 367.7 100.0% -1.6% Source: IDC Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker, June 3, 2019

* Notes: All figures represent forecast data.

Traditional PCs include Desktop, Notebook and Workstation form factors.