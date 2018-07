L’intégrateur de logiciels de gestion normand change de dimension suite à l’acquisition il y a un mois de l’intégrateur Sage Danphil Conseils. D’origine parisienne, où sont localisés les deux tiers de ses 22 collaborateurs, Danphil Conseils compte également des agences à Annecy, à Toulouse et à Angers. S’il est déjà implanté à Angers, Alticap n’était présent ni à Toulouse, ni à Annecy, ni à Paris.

L’agence de Toulouse, qui compte 3 personnes, va lui permettre de compléter sa couverture du grand Sud-Ouest, qu’il adresse déjà via son agence de Bordeaux. Créée en 2014 – cette dernière compte déjà 7 personnes. À ces deux implantations viendra s’ajouter un nouvel établissement à Perpignan dès le 3 septembre, qui devrait compter quatre personnes rapidement et devenir une base de départ pour la conquête de la région le Sud-Est

L’agence d’Annecy va lui permettre d’adresser la région Rhône-Alpes. Mais c’est surtout le siège parisien de Danphil Conseils qui devrait ouvrir au groupe de nouvelles perspectives de développement. « Notre absence de représentation sur Paris nous faisait perdre des dossiers », admet Eric Le Goff, PDG d’Alticap.

Autre complémentarité apportée par Danphil Conseils : son expertise dans le domaine de la paie. La société a notamment développé une solution annexe et une offre de services autour de la paie Sage qui permet de contrôler la cohérence de la Déclaration sociale nominative et de l’envoyer pour le compte des clients. Une offre qu’Alticap entend promouvoir auprès de l’ensemble de ses clients Sage.

Avec les 3 M€ de chiffre d’affaires de Danphil Conseils, Alticap devrait tendre vers les 20 M€ de chiffre d’affaires cumulé cette année avec un effectif total de 170 personnes. Un objectif qui intègre une part de croissance organique après une année 2017 qui en a été dépourvue. « Sage a livré en juin de nouvelles versions de la ligne 100 contenant des évolutions fonctionnelles très attendues qui devraient contribuer à soutenir la croissance sur la deuxième partie de l’année », explique Eric Le Goff. Autre facteur de croissance : le prélèvement à la source qui génère beaucoup de prestations de services pour sa mise en œuvre et son paramétrage chez les clients. Si l’on ajoute à cela le bon niveau d’activité déjà enregistré sur la première partie de l’année, 2018 s’avère prometteuse.

Bien qu’il ait levé 4 M€ fin 2017 pour financer sa croissance externe, Alticap devrait faire une pause dans ses acquisitions le temps d’intégrer correctement Danphil Conseils, la plus grosse opération de son histoire – sa dernière grosse acquisition datait de 2014 avec le rachat de l’activité Sage du groupe Tibco. « Il y a un travail d’intégration informatique et télécom à faire », notamment pour permettre à Danphil Conseils – qui reste autonome juridiquement pour des questions de motivation des équipes – de s’insérer le plus rapidement possible dans le dispositif de hotline centralisée du groupe. Autres chantiers en cours : l’harmonisation des offres, des tarifs, des outils et des process. « On essaye de travailler la marque Alticap et de donner une vision et une stratégie commune à l’ensemble des entités du groupe », conclut Eric Le Goff.