Le pic de la crise sanitaire passé, les entreprises doivent commencer à réfléchir à leur stratégie de sortie de déconfinement. Comment les entreprises de l’IT vont aborder la sortie de crise ? Le témoignage d’Eric Le Goff Président de l’intégrateur de solutions de gestion Alticap.

Channelnews : Quand pensez-vous que votre entreprise Alticap pourra reprendre une activité à peu près normale ? À quelles conditions ?

Eric Le Goff : À partir de courant juin, espérons-le, et à condition qu’il n’y ait pas de 2eme vague.

Channelnews : Sur quelles activités misez-vous en priorité en sortie de déconfinement ?

Eric Le Goff : Toutes les solutions autour de 365, le cloud, le SAAS.

Channelnews : Vous attendez-vous à devoir réduire la voilure par rapport à l’avant-Covid ?

Eric Le Goff : Non, les mesures prises avec le chômage partiel doivent permettre de passer cette crise.

Channelnews : Quelles initiatives envisagez-vous pour soutenir l’activité de votre société dans un environnement économique profondément dégradé ?

Eric Le Goff : Nous pensons que beaucoup d’entreprises vont prendre conscience de l’importance d’avoir un outil informatique performant et de devoir accélérer leur digitalisation.

Channelnews : Constatez-vous des défauts de paiement ou des allongements des délais de paiement de la part des clients ? Si oui quels sont les typologies de clients et les secteurs les plus problématiques et comment envisagez-vous de vous en prémunir ?

Eric Le Goff : C’est le gros sujet à court terme avec un allongement des dus clients… Certains secteurs comme l’événementiel, l’hôtellerie sont en très grande difficultés.

Channelnews : Quelles initiatives votre entreprise prend-elle (ou envisage-t-elle de prendre) pour préserver sa trésorerie ? Avez-vous (ou prévoyez-vous d’avoir) recours aux différents dispositifs mis en place par le gouvernement (prêts garantis, fonds de solidarité…) ?

Eric Le Goff : Nous avons obtenu un PGE (Prêt garanti par l’Etat) et le report de six mois des échéances d’emprunt.

Channelnews : À quelles évolutions majeures du marché IT vous attendez-vous après le déconfinement ?

Eric Le Goff : Le SaaS, le SaaS et le SaaS !

Témoignage recueilli par mail le 21 avril 2020