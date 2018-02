Gfi Informatique publie ses résultats définitifs pour l’exercice 2017. Le groupe a enregistré au cours de la période une progression de son activité de 11,5 %, à 1,13 milliards d’euros.

Avec un chiffre d’affaires de 842,9 millions d’euros (74,5% du chiffre d’affaires 2017), la France a réalisé une croissance de 1,2%, dont 0,4% de croissance organique. Au 31 décembre 2017, avec 8.809 collaborateurs, l’effectif productif avait augmenté de 380 personnes.

À l’international, avec un chiffre d’affaires de 289,0 millions d’euros, la croissance atteint 58,2 %, dont 9,1 % en organique.

Le résultat opérationnel s’établit à 55,8 millions d’euros, soit une progression de 9,1 % par rapport à 2016. Les coûts de restructuration, plus importants que l’an dernier, ont engendré un taux de croissance légèrement en deçà de celui de la marge opérationnelle. En croissance de 16,2%, le résultat net atteint 37,3 millions d’euros, soit un résultat dilué par action de 0,56 euro, contre 0,49 euro en 2016.

Le groupe annonce par ailleurs deux nouvelles acquisitions, sans toutefois fournir les conditions financières de ces opérations. La première acquisition est celle de Gesfor (450 personnes) qui réalise 12 millions d’euros de chiffre d’affaires, dont près de 80 % dans le secteur bancaire. Le Mexique représente plus de 90% de son chiffre d’affaires et le solde au Panama. L’activité de régie et de développement applicatif est prédominante. Le groupe développe aussi des solutions de mobilité, de paiement et réalise des projets au forfait. Après 25 ans d’existence, Gesfor a su établir des relations fortes avec les leaders bancaires espagnols déjà clients de Gfi Informatique. Avec cette opération, le groupe renforce sa présence en Amérique latine où il a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de l’ordre de 15,7 millions d’euros Avec les activités des Sociétés Efron et Roff sur SAP, Gfi Informatique réalise plus de 4,1 millions d’euros au Mexique. Gesfor devrait dès 2018 contribuer positivement aux résultats et sera consolidée à partir du 1er mars 2018.

Gfi Informatique a également acquis les sociétés du groupe Cynapsys, multispécialiste pour des clients soit français (en centre de services) soit sur le marché local tunisien ou plus largement africain. Cynapsys était déjà partenaire de Gfi Informatique pour certaines opérations en Afrique du Nord. Les sociétés reprises réalisent ensemble un chiffre d’affaires de l’ordre de 5 millions d’euros avec une profitabilité en ligne avec les activités analogues du groupe. L’effectif de Cynapsys est de 150 personnes en France et en Tunisie. La société sera également consolidée dans les comptes de Gfi Informatique à compter du 1er mars 2018.

Pour l’exercice 2018, le groupe se donne pour objectifs d’accélérer sa croissance en poursuivant sa transformation et d’améliorer sa marge opérationnelle et son résultat net. Il envisage toujours de nouvelles acquisitions à l’international.