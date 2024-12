Le francilien Helpline, spécialisé en assistance informatique, renforce sa présence dans la métropole nantaise avec une cinquantaine de recrutements prévus d’ici janvier 2025 pour son centre de services dans le centre-ville nantais, fondé en 2018, et son centre de Saint-Herblain créé en 2023. Ces deux implantations regroupent 225 personnes œuvrant au support des utilisateur·rice·s, à la gestion des connaissances, ainsi qu’à la supervision et à l’administration de systèmes et réseaux.

Sans surprise, les postes ouverts sont liés au Service Desk, au support de proximité, au pilotage des données et à l’administration des systèmes et réseaux.

Helpline est implantée dans 16 bureaux en France dans le reste de l’Europe. L’entreprise d’assistance et de service informatique dirigée par Jérôme Lehmann a réalisé un chiffre d’affaires de 231 millions d’euros en 2023 et emploie 3.600 collaborateur·rice·s, dont plus de 600 dans l’Ouest de la France. Elle revendique 200 clients, dont la moitié sont des entreprises cotées au CAC 40.