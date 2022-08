La croissance accélère pour le spécialiste français de la distribution de solutions de cybersécurité Exclusive Networks. Après une hausse de 24,9% en données publiées au premier trimestre, elle atteint 42,5% au second, ce qui permet au groupe de passer la barre symbolique du milliard d’euros de chiffre d’affaires brut trimestriel (1027 M€).

« Cette performance record reflète notre positionnement unique dans l’écosystème de la cybersécurité et les solides moteurs de croissance structurelle du marché », s’est réjouit le PDG Jesper Trolle dans un communiqué. « La croissance a été alimentée par tous les principaux segments de la cybersécurité, ainsi que par ceux sur lesquels nous nous sommes positionnés le plus récemment, comme la sécurité via le cloud et les DevSecOps qui ont affiché l’un comme l’autre une forte progression ».

Selon le groupe, la hausse de ses activités est largement attribuable à la croissance des fournisseurs existants (77 %) mais aussi à l’expansion géographique des fournisseurs (11 %) et aux acquisitions (12 %). Elle a aussi été favorisée par le renforcement du dollar et des taux de livraison meilleurs que prévus des principaux fournisseurs.

L’ensemble des zones géographiques ont participé à cette performance : la zone EMEA (72% du CA) progresse de 43%, APAC (12% du CA) de 36 ,3% et Amériques (10% du CA) de 46,1%.

Exclusive Networks est confiant dans ses perspectives, d’autant que l’augmentation des prises de commandes surpasse la croissance du chiffre d’affaires brut. Le groupe maintient donc ses prévisions pour l’ensemble de l’année 2022, avec un chiffre d’affaires brut attendu supérieur à 3,8 milliards d’euros et un Ebita ajusté compris entre 133 et 138 millions d’euros.

Malgré des résultats bien accueillis en bourse, l’action évolue sous les 17 euros, en dessous de son cours d’introduction de 20 euros en septembre dernier. Au-delà de la croissance du chiffre d’affaires, le groupe est aussi attendu sur l’amélioration de sa rentabilité. Les résultats financiers complets du premier semestre seront publiés le 14 septembre.