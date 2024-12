Ce n’est pas un hasard si Constellation et Evernex, les deux entreprises tech dont 3i est actionnaire de référence en France, ont un fort tropisme numérique responsable. Ce tropisme, la société de capital investissement le cultive, voire l’érige en critère d’investissement.

Marc Ohayon (photo), associé et co-dirigeant de 3i France, en charge des investissements en logiciels et services, en est convaincu : le sujet de la réduction carbone va s’imposer à tous les membres des comités exécutifs des entreprises. Chacun va devoir apporter sa contribution à son niveau : les directeurs financiers vont devoir se conformer à la directive CSRD relative au reporting extra financier, les directeurs informatiques vont devoir s’assurer que le système d’information gagne en sobriété et les patrons opérationnels devront orchestrer cette réduction des émissions à l’échelle de l’entreprise.

C’est d’ailleurs cette capacité de Constellation à engager la discussion avec les Comex et à les accompagner sur le long terme dans la mise en œuvre de leur politique de réduction de leurs émissions qui a convaincu 3i à prendre une participation dans la société en juillet dernier.

« Le numérique responsable sera la prochaine grande tendance dans la tech avec l’IA, estime Marc Ohayon. Les entreprises qui ont une vision et une approche sur ce sujet seront celles qui gagneront des parts de marché demain. »

3i investit entre 100 M€ et 500 M€ par opération. Elle reste en moyenne cinq ans au capital des sociétés qu’elle accompagne. Le temps nécessaire pour leur permettre de doubler ou de tripler de taille. C’est en général l’objectif que 3i se donne lorsqu’elle réalise un investissement.

3i a investi 117 M€ dans Constellation. Son investissement a été plus conséquent, de l’ordre de 300 M€, pour Evernex, au capital duquel elle est entrée en 2019.

3i souhaite monter en puissance dans le secteur des logiciels et des services numériques en France en réalisant un nouvel investissement tous les 18 mois. Un secteur dont « on ne mesure pas la richesse », assure Marc Ohayon, qui parle d’une véritable profondeur de marché comparé à d’autres économies, avec « des champions mondiaux comme Atos, Sopra ou Alten, des dirigeants de grande qualité, une base de talents assez développée, des écoles qui forment des ingénieurs de haut niveau et un important tissu d’entreprises informatiques ».

Autant de conditions favorables à l’émergence de nouveaux champions, représentant autant d’opportunités pour 3i, qui a vocation à accompagner ces champions dans la poursuite de leur croissance à la fois externe et organique. Un accompagnement qui se veut actif. Les représentants de 3i sont à la disposition des dirigeants des entreprises accompagnées pour analyser leurs dossiers d’acquisition, discuter de leurs options stratégiques, leur ouvrir des portes à l’international… Ainsi, 3i s’est appuyé sur son équipe aux USA pour ouvrir le marché local à Evernex.

Une présence aux USA qui lui offre au passage un poste d’observation privilégié et lui permet d’être en avance sur certains cycles économiques. Ayant pris la mesure de l’impact qu’allait avoir l’intelligence artificielle, 3i négocie actuellement des conditions d’accès préférentielles aux outils IA d ’un grand de la tech pour aider ses entreprises accompagnées à mieux s’approprier le sujet.