2501.ai, startup française pionnière dans l’orchestration d’agents autonomes pour la gestion des infrastructures IT et cloud, et ITS Services, ESN française experte en infrastructures, opérations IT et cybersécurité, annoncent la signature d’un partenariat stratégique visant à transformer en profondeur la manière dont les grands comptes gèrent et sécurisent leurs environnements IT.

En associant la technologie d’IA autonome de 2501.ai et l’expertise opérationnelle d’ITS Services, les deux entreprises proposent aux organisations du CAC40 et du S&P500 une nouvelle génération d’opérations IT, alliant automatisation, innovation et performance.

Une offre conjointe : l’AIOps Factory

Au cœur de ce partenariat naît l’AIOps Factory, une offre innovante conçue pour répondre aux enjeux stratégiques des grands comptes. Elle repose sur trois piliers :

Next Gen Outsourcing : un modèle où les agents autonomes gèrent les tâches répétitives, tandis que les experts ITS Services se concentrent sur les opérations de niveau 3 et l’innovation.

Trajectoire NoOps : automatisation complète des opérations de niveaux 1 et 2 (gestion des incidents et des demandes), permettant une réduction de 30 à 40 % des coûts opérationnels et un gain mesurable de productivité.

AIOps by Design : intégration des principes d’AIOps dès la conception des applications (shift-left AIOps), pour anticiper les nouvelles exigences liées au changement de paradigme IT.

Alexandre Pereira, fondateur de 2501.ai : « Ce partenariat marque une étape décisive pour l’adoption des agents autonomes dans les environnements IT critiques. En combinant notre technologie avec l’expertise d’ITS Services, nous garantissons aux grands comptes une approche à la fois innovante, performante et sécurisée. »

Denis Guibé, Directeur général d’ITS Services : « Avec l’AIOps Factory, nous ouvrons la voie à une nouvelle génération d’opérations IT : automatisées, orientées valeur et pensées dès la conception des applications. Dès la fin d’un POC, nos clients bénéficient d’indicateurs tangibles de performance et disposent d’une trajectoire claire vers l’innovation durable. »