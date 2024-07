NXO annonce une unification et un élargissement de ses catalogues de services cloud doublés d’une refonte complète de son infrastructure cloud. Historiquement l’intégrateur exploitait deux offres de services cloud distinctes. L’une, plutôt orientée services de communication/collaboration, opérée par NXO France en métropole, et l’autre, plutôt orientée services d’infrastructures pour le secteur de la santé, opérée par sa filiale NXO Océan indien à La Réunion.

C’est l’artisan de la mise en œuvre de l’infrastructure cloud de La Réunion en 2014, Yannick Trividic, directeur général de NXO Océan Indien et désormais directeur des opérations cloud (photo), qui a été mandaté en 2023 pour mener à bien le rapprochement des deux offres.

Le nouveau catalogue de services couvre désormais tous les métiers du groupe (réseau opéré), téléphonie, centres d’appels, infrastructures IT, cybersécurité… et tous les modèles de déploiement possibles (infrastructures sur site, cloud hébergé, cloud public). « Tout a été mis sous forme d’unités d’œuvre et forfaitisé, ce qui est plus compréhensible pour les clients, rend les tarifs plus prévisibles et est au final plus facile à vendre », souligne Yannick Trividic.

Côté plateforme, NXO a remplacé son ancien socle hyperconvergé Nutanix par une infrastructure HPE (serveurs et stockage) couplée à un contrôleur SDN (réseau défini par logiciel) Cisco ACI et des équipements réseaux optiques Adva. L’ensemble est sécurisé par un bastion et une double barrière de pares-feux. 1,5 M€ ont été investis dans l’opération.

Opérationnelle depuis janvier dernier, la nouvelle plateforme est opérée et maintenue en interne par les équipes en charge de la production des services managés. La migration des clients de l’ancienne plateforme à la nouvelle est en cours d’achèvement.