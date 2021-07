Thomas Helary vient de rejoindre CyberArk France en tant que directeur commercial. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il dirigera l’équipe française, chargée d’étendre la présence de l’éditeur sur le marché, en pleine croissance, de la sécurité des identités. Il se concentrera en particulier sur l’accompagnement des clients dans leur transition vers des modèles de consommation basés sur le cloud.

Thomas Helary apporte plus de 20 ans d’expérience sur le marché de l’informatique et de la sécurité, dont de nombreuses années passées dans la gestion des ventes au sein d’entreprises telles que 3Com, HP Enterprise, Trend Micro et dernièrement Splunk, où il occupait le poste de directeur commercial des comptes stratégiques pour la France. Diplômé de l’université de Cergy-Pontoise en management, il a débuté sa carrière en 2000 chez Canon en tant que responsable des ventes internes.

« La France est l’une des principales économies européennes, avec de nombreuses organisations des secteurs public et privé, tournées vers l’avenir, qui subissent des changements spectaculaires, avec d’importantes implications pour leurs cyber-stratégies », explique dans un communiqué Roberto Llop, directeur régional Europe du Sud et de l’Ouest chez CyberArk. « Je suis convaincu qu’avec le leadership de Thomas, sa vision globale de l’entreprise, sa connaissance du marché et ses capacités d’exécution, CyberArk continuera d’être un partenaire solide pour ces organisations. »