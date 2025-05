L’ESN SII veut recruter 1.500 personnes en France en 2025 pour rejoindre ses effectifs.

Ces postes d’ingénierie et de conseil en technologie seront en lien avec les secteurs de la défense, de l’aéronautique, du spatial, des télécoms, de la banque, de l’énergie, du transport et du retail.

Maud Lorant, directrice du recrutement chez SII, précise dans un communiqué que les postes sont répartis sur tout le territoire : 450 environ en région parisienne, ainsi qu’à Bourges et Rouen ; 365 postes dans le Sud-Ouest, entre Toulouse, Pau et Bordeaux ; 200 dans l’Ouest entre Rennes, Nantes, Brest, Lannion, Caen, Le Mans, Niort, Tours et Orléans ; 240 postes dans le Sud-Est entre Lyon, Aix-en-Provence, Sophia Antipolis, Grenoble, Clermont-Ferrand, Montpellier, Toulon et Valence ; enfin, 90 postes dans le Nord-Est entre la métropole Lilloise, Strasbourg, Metz et Nancy.

Les profils recherchés sont de tous types : débutants ou expérimentés, mais au moins titulaires d’une formation en ingénierie ou Bac+5. SSI recherche également une centaine de stagiaires en fin d’études.

Le groupe affirme que les postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap et que la plupart sont compatibles avec le télétravail, dans la limite de 50% du temps de travail.

Le chiffre d’affaires de la société a dépassé le milliard d’euros (1 140 M€) lors de son exercice 2024-25, clos au 31 mars.