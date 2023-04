Pour soutenir sa dynamique de croissance, l’ESN SII prévoit de recruter 2180 nouveaux collaborateurs en 2023. Le groupe, qui profite d’un environnement plus porteur, a enregistré un chiffre d’affaires de 259 M€ en hausse de 21,9% au troisième trimestre, et s’attend à passer le cap du milliard d’euros sur son exercice 2022-23, dont les résultats seront publiés le 9 mai.

SII recherche des candidats pour accompagner ses clients sur des activités d’ingénierie et de conseils en technologie, principalement dans les secteurs de la défense, les télécoms, la banque, l’énergie, le transport et la vente. Les recrutements sont répartis entre le siège et les 9 agences régionales avec 650 recrutements en région parisienne, 370 sur l’ouest, 470 sur le sud-ouest, 275 postes sur le sud-est et 105 postes dans le nord. Les nouvelles recrues viendront renforcer l’effectif qui était de 5000 collaborateurs en France début 2023 et de plus de 16 000 au niveau mondial.

SII précise vouloir de développer davantage dans la data, l’IA, la cybersécurité et le cloud, des domaines dans lesquels le groupe a renforcé son expertise en finalisant en début d’année l’acquisition de Metanext. Sont également recherchés des profils de développeur, gestion de projets, métiers du test, systèmes embarqués et ingénieurs systèmes. Des postes sont également à pouvoir au siège dans les fonctions support.

Ces offres s’adressent à des profils expérimentés mais aussi débutants, avec notamment 30% des postes réservés aux jeunes diplômés. La plupart sont compatibles avec le télétravail, pouvant aller jusqu’à 50% selon l’accord d’entreprise.

« Nous avons à cœur non-seulement de proposer à tous nos salariés un cadre de travail épanouissant pour le développement de leurs compétences et carrières, mais aussi de contribuer aux enjeux du temps présent qui sont autant technologiques qu’environnementaux. Cette volonté est incarnée au quotidien par SII, désormais solidement implantée dans le secteur numérique français et international, en s’appuyant sur ses talents pour réaliser ses ambitions », commente dans un communiqué Maud Lorant, Directrice du recrutement chez SII.