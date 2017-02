Pour la seconde fois consécutive HP Inc. annonce un résultat trimestriel en hausse. Le 1er trimestre de son exercice 2017 décalé, s’est en effet achevé le 31 janvier dernier avec un chiffre d’affaires de 12,7 milliards de dollars, en hausse de 4% sur un an. Cette performance, le constructeur le doit à la stabilisation du marché du PC. Le chiffre d’affaires engrangé par cette activité grimpe en effet d’un peu plus de 10% à 8,2 milliards de dollars, avec une marge opérationnelle de 3,8%. En revanche, l’activité Impression voit ses revenus reculer de 3% à 4,5 milliards de dollars. Sa marge opérationnelle est toutefois de 16%.

Le bénéfice net GAAP des opérations poursuivies recule à 611 millions de dollars, contre 650 millions de dollars un an plus tôt. Le bénéfice par action GAAP reste stable à 0,36 dollar. Le BPA non-GAAP s’établit quant à lui à 0,38 dollar.

Pour le trimestre en cours, le fabricant prévoit un bénéfice par action GAAP compris entre 0,32 et 0,35 dollar. Le BPA non-GAAP est attendu entre 0,37 et 0,40 dollar.