Dans cette édition d’IT Partners 2024, Sophos est présent sur le plateau de ChannelNews. Emmanuel Gosselin, Sales Director France, et Loup-Fred Regent, MSP Channel Account Manager, présentent l’entreprise et ses offres. Sophos est un des quatre leaders mondiaux de la cybersécurité, avec un chiffre d’affaires dépassant le milliard de dollars. Ils proposent un écosystème complet de produits de cybersécurité, notamment dans les domaines de l’XDR et du MDR.

Sophos met en place un programme partenaire, comprenant une équipe dédiée, Partner Care, disponible 24/7 pour faciliter la vie quotidienne des partenaires. L’offre à destination des MSP comprend des licences à la consommation et une console unique pour gérer la sécurité de l’infrastructure. Les services MDR et XDR sont également proposés pour renforcer l’offre des partenaires et répondre aux incidents de sécurité.

L’objectif de Sophos est de rendre la sécurité et les services accessibles à l’ensemble des revendeurs, pas seulement aux spécialistes de la cybersécurité. Sur leur stand, ils présenteront leurs axes stratégiques, tels que le développement du MDR et du MSP, qui sont des composantes importantes de leur chiffre d’affaires et des vecteurs de recrutement de nouveaux partenaires.

Cette vidéo a été et produite en partenariat avec la société Sophos