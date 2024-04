La start-up californienne à l’origine de l’outil d’intelligence artificielle (IA) ChatGPT ouvre son premier bureau en Asie, à Tokyo. Elle s’engage à optimiser GPT-4, son dernier modèle d’agent conversationnel, pour la langue japonaise.

Il s’agit du troisième bureau d’OpenAI hors des Etats-Unis, après l’ouverture de ceux à Londres et à Dublin en 2023. Tadao Nagasaki, ancien président d’Amazon Web Services au Japon, en est à la tête.

« Nous nous engageons à collaborer avec le gouvernement japonais, les entreprises locales et les instituts de recherche pour développer des outils d’IA sûrs qui répondent aux besoins spécifiques du Japon et ouvriront de nouvelles perspectives », déclare OpenAI dans un communiqué. L’entreprise compte Daikin, Rakuten et Toyota Connected parmi ses clients.

En avril dernier, le directeur général de la start-up, Sam Altman, s’était rendu à Tokyo pour faire part de ses plans au Premier ministre japonais Kishida Fumio.

Il y a quelques jours, le plus important partenaire d’OpenAI, Microsoft, a annoncé investir 2,9 milliards de dollars au Japon, afin d’y accélérer le développement de l’IA et de former trois millions de salarié·e·s japonais·e·s à son usage au cours des trois prochaines années.