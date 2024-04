A l’occasion de la conférence Cloud Next de Google Cloud à Las Vegas, Orange a annoncé le renforcement de sa collaboration avec le géant américain. Initiée en 2020 pour accompagner la transformation numérique de l’opérateur, elle est étendue au déploiement à grande échelle de l’intelligence artificielle et de l’IA générative.

« Notre ambition est de créer plus de valeur dans tous nos métiers, nos réseaux et dans toutes nos interactions avec les clients, grâce à une IA responsable », a commenté dans un communiqué Christel Heydemann, PDG d’Orange. « Cette collaboration avec Google Cloud et les solutions de pointe annoncées aujourd’hui sont fondamentales pour permettre à Orange de développer une IA à grande échelle et constituent une étape majeure dans la valorisation de toutes nos données. »

Sur le plan technologique, l’opérateur voit dans Google Distributed Cloud (GDC), l’architecture adéquate pour déployer l’IA au cœur de ses projets et au plus près des activités de ses clients. Cette solution matérielle et logicielle complète est conçue pour exploiter les services d’IA de Google dans des environnements cloud locaux sécurisés (notamment dans les data centers d’Orange) et pouvant s’adapter aux exigences réglementaires des clients. Orange y voit l’opportunité d’accélérer les déploiements dans les 26 pays où le groupe est présent.

Orange entend se concentrer sur trois grands domaines, à commencer par l’optimisation de la gestion de ses réseaux. L’IA sera utilisée par la gestion des capacités, la maintenance prédictive et permettra d’améliorer la planification et la conception des réseaux. Par ailleurs GDC permettra de filtrer les données sensibles qui doivent rester stockées localement dans les pays où la réglementation l’exige. Et ce pour filtrer de grands volumes de données, à l’instar de la télémétrie réseau qui représente des volumes de plus d’un pétaoctet par jour.

Le second cas d’usage est centré sur l’efficacité opérationnelle, en mettant à disposition les modèles d’IA sur site pour ses équipes opérationnelles et du service client, visant ainsi à offrir des réponses et des délais de résolution plus rapides et une meilleure qualité de service.

Le troisième cas touche l’expérience client, non plus via les centres de contacts mais avec des solutions de recommandations d’offres personnalisées aux clients. Orange veut aussi proposer des services de reconnaissance vocale qui, grâce à GDC, pourront être mis en œuvre même dans des pays où Google Cloud n’opère pas.

« Les entreprises amènent de plus en plus de solutions d’IA générative à la périphérie du réseau pour garantir une meilleure agilité, réactivité et résilience », a déclaré Thomas Kurian, PDG de Google Cloud. « Notre partenariat avec Orange répond à ce besoin, en combinant données, infrastructure fiable et technologies d’IA de pointe pour créer de nouvelles solutions répondant aux besoins d’Orange au niveau mondial. »