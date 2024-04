Quatre annonces ont marqué l’événement annuel d’Intel les 8 et 9 avril dernier à Phoenix, en Arizona : sa puce Gaudi 3 dédiée à l’IA, sa nouvelle gamme de CPU pour serveurs Xeon 6, un projet de plateforme d’intelligence artificielle d’entreprise ouverte et un nouveau nom de marque pour ses logiciels et services d’entreprise.

La puissance du processeur Gaudi 3 d’Intel surpasserait celle du GPU H100 de Nvidia pour l’entraînement de grands modèles de langage (LLM) et offrirait des performances similaires, voire supérieures, à celles du H200, selon Intel. Dell Technologies, HPE, Lenovo et Supermicro devraient recevoir la nouvelle puce d’ici juin. Elle sera également disponible pour tests sur la plateforme Intel Developer Cloud.

La gamme de produits Xeon 6 à venir se composera de processeurs contenant un cœur de performance (P-core) ou un cœur efficace (E-core). Les processeurs dotés de cœurs P sont optimisés pour les charges de travail intensives de calcul et d’intelligence artificielle tandis que ceux dotés de cœurs E sont optimisés pour fournir de l’efficacité pour les charges de travail de haute densité et d’extension.

Intel a déclaré faire équipe avec VMware/Broadcom, Red Hat, SAP et d’autres fournisseurs de logiciels indépendants (Articul8, Anyscale, DataStax, Domino, KX Systems, MariaDB, MinIO, Qdrant, Redis, Yellowbrick et Zilliz) pour construire une plateforme ouverte pour l’IA d’entreprise afin de rivaliser avec Nvidia.

Enfin, Intel a révélé que ses solutions logicielles et services pour les applications cloud, edge, AI et de sécurité dédiés aux entreprises seront réunis sous une nouvelle marque ombrelle baptisée Tiber.