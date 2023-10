Suite au départ de David Werquin, son directeur commercial des régions, l’intégrateur réseau et sécurité Exaprobe a choisi de confier les attributions de ce dernier à Sébastien Lothe, son directeur commercial Ile-de-France (photo). Sébastien Lothe est donc promu directeur commercial France d’Exaprobe. Sa responsabilité s’étend désormais aux équipes commerciales des six implantation de l’entreprise en France (Lyon, Toulouse, Aix, Rennes, Lille et Le Plessy-Robinson), soit une quarantaine de personnes. Il endosse au passage la définition et le pilotage de la stratégie commerciale, un rôle jusque-là dévolu au PDG Jean-Pierre Chamillard. De nouvelles attributions et une nouvelle organisation ont été dévoilées lors du dernier kick-off de l’entreprise en juillet.

Parmi ses chantiers prioritaires, il aura à développer les services cloud et les services managés à travers les offres de cybersécurité, et développer l’activité aménagement de salles de réunion et de collaboration. Cette dernière activité s’inscrivant désormais dans la stratégie du groupe Econocom, maison mère d’Exaprobe, qui veut en faire son quatrième métier derrière le financement la distribution et les services, il devra contribuer à diffuser l’expertise d’Exaprobe en la matière dans le reste du groupe.

Société de 230 personnes ayant réalisé 165 M€ en 2022, Exaprobe vise 180 M€ de chiffre d’affaires cette année.