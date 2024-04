L’éditeur français dédié au stockage objet, Scality, créée un poste de PDG pour son marché américain. Peter Brennan prend ce rôle pour épauler Jérôme Lecat, le PDG et co-fondateur de la société.

Peter Brennan a rejoint Scality en mars 2023, en tant que Chief Revenue Officer (CRO). Auparavant, il était vice-président et directeur général chez Hewlett Packard Enterprise (HPE).

« Avec la croissance massive des revenus, de nos partenariats, de notre clientèle et de nos effectifs, il est devenu indispensable d’avoir un PDG dédié au marché américain », déclare Peter Brennan auprès de CRN, en affirmant que le canal de distribution est l’une de ses priorités et qu’il lance une campagne de recrutement de partenaires aux Etats-Unis, à raison d’une dizaine par mois environ. Il souligne que Scality est en concurrence avec Dell et NetApp sur son marché et que la société travaille en étroite collaboration avec des fournisseurs de solutions de protection des données tels que Commvault et Veeam Software.