Channelnews organise le jeudi 16 novembre au matin une conférence en ligne consacrée au développement d’une activité cybersécurité en 2024 pour la distribution IT.

La cyber est en train de changer d’ère. Si le marché reste sur des taux de croissance enviables par rapport à l’ensemble de l’économie et même par rapport au reste du secteur du numérique, l’heure n’est plus franchement à l’euphorie.

Les prestataires doivent s’y adapter en faisant plus avec moins. Mais comment rendre les tarifs plus attractifs quand les coûts des licences ne font qu’augmenter, que les profils d’experts en cyber sont toujours plus rares et chers, que la pile technologique pour se protéger efficacement ne fait que s’épaissir et que les périmètres à protéger ne cessent de s’étendre ?

Cette thématique sera déclinée à travers trois tables rondes successives.

La première, qui démarrera à 9h15, sera consacrée aux tendances et enjeux pour les prestataires IT en 2024 dans le domaine de la cybersécurité. En effet, la cybersécurité devient donc un passage obligé pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille et par voie de conséquence pour tous les prestataires de services IT. Dans ce contexte, que reste-t-il aux pure-players ? Doivent-ils eux-mêmes devenir des généralistes ou poursuivre leur voyage dans la spécialisation en se positionnant comme des sociétés d’expertise intervenant en dernier recours sur les dossiers les plus complexes ? Pour répondre à ces questions, nous ferons appel à Marc Briand , Responsable R&D Expertise Cyber de Koesio Ouest, Arnaud Cassagne, Président-fondateur d’AC Knowledge et Théodore-Michel Vrangos, Président de I-Tracing..

La deuxième table ronde, prévue pour 9h55, sera consacrée au SOC externalisé. Sont-ils le passage obligé de la démocratisation de la cyber? Très en vogue, les EDR ne sont que de peu d’utilité s’ils ne sont pas correctement supervisés par des personnes compétentes. Mais les experts en cybersécurité sont hors de portée de la plupart des entreprises. D’où le succès des SOC externalisés qui permettent de mutualiser des compétences et des outils jusque-là réservés aux grandes entreprises et de les rendre accessibles au plus grand nombre. Ainsi, pour quelques euros par mois et par équipement il est possible de bénéficier d’une surveillance 24h/24. Un coût qu’il sera peut-être possible de compresser encore avec l’arrivée de l’IA générative. Mais que peut-on réellement attendre de ces SOC externalisés à bas coût ? Benjamin Serre , Chief Development Officer chez Orange Cyberdéfense, Marc Briand , Responsable R&D Expertise Cyber de Koesio Ouest et Leo Gonzales, Cofondateur – Devensys Cybersecurity viendront nous apporter leur témoignage durant cette deuxième table ronde.

À 10h30, la troisième table ronde reviendra sur la question de la protection du patrimoine numérique des petites entreprises à des coûts compatibles avec leur budget. es outils et services de sécurité dimensionnés pour les petites et moyennes entreprises MSP se multiplient. Des outils souvent mis à disposition en mode MSP. Mais cette multiplication des outils finit par provoquer un engorgement et par brouiller le message des prestataires IT. Comment limiter l’empilement des couches tout en protégeant efficacement les clients ?. Thomas Bresse, CEO de BeMSPs, Julien Neyrial , Directeur Général de Neyrial et Benoit Amsellem , directeur commercial de DynamIT Solutions & Services partagerons leur expérience avec nous sur cette dernière table ronde.

Comme chaque mois désormais, nous vous attendons très nombreux pour cet événement auquel vous pouvez dès à présent vous inscrire !