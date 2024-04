Avob annonce avoir obtenu le label Greentech Innovation pour sa solution de gestion énergétique des parcs informatiques MyITManager. Ce label, décerné par l’Ecolab, le laboratoire d’innovation du Ministère de la Transition Ecologique et de la Cohésion des Territoires, vise à distinguer les solutions innovantes ayant un impact positif concret et mesurable pour la transition écologique.

Avob est ainsi parvenu à faire la démonstration que sa solution permettait de réduire jusqu’à 40% la dépense énergétique des postes utilisateurs tout en prolongeant jusqu’à 25% leur durée de vie.

L’obtention de ce label est une vraie satisfaction pour Avob, qui candidatait pour la seconde fois après avoir échoué une première fois à être labellisée en 2022. Avob rejoint ainsi les quelque 273 entreprises greentech distinguées depuis le lancement du label en 2016.

Outre Avob, une trentaine de nouvelles entreprises ont été distinguées en 2023 (sur 160 candidates), parmi lesquelles Eisox (pilotage du chaffage des bâtiments), Time To Beem (plateforme collaborative de pilotage de l’impact carbone environnemental des projets immobiliers), WorldCast Systems (réduction des coûts énergétiques des diffuseurs radio) ou Greenscope (solution de pilotage ESG pour les entreprises et les investisseurs).

Ce label va permettre à la société de valoriser sa solution auprès des clients, notamment auprès des collectivités et des organismes publics, qui représentent 50% de sa clientèle, en se positionnant comme un partenaire de confiance pour contribuer à la transition écologique.

Avob propose également une déclinaison de sa solution historique dédiée à la gestion énergétique des bâtiments, MyEnergyManager. Cette dernière représente déjà la moitié de ses revenus et promet de prendre encore plus d’ampleur à terme, conséquence du renforcement constant de la réglementation. Avob revendique ainsi plus de 20.000 bâtiments gérés via sa plateforme (représentant près de 5 millions de points énergétiques) et voit son chiffre d’affaires doubler chaque année depuis deux ans, selon son CEO, Olivier Sudan (photo).