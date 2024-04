SAP a publié les résultats de son premier trimestre 2024, les premiers depuis l’annonce en janvier dernier d’une restructuration portant sur 8.000 postes. Son chiffre d’affaires a progressé de 8% à 8,04 Md€, en accélération par rapport à la croissance de 6% de l’exercice 2023. Elle est tirée par le cloud, en hausse de 24% à 3,93 Md$, soit presque la moitié des revenus globaux. Les revenus de Cloud ERP Suite progressent de 31% à 3,1 md€. Associés, le chiffre d’affaires du cloud et des logiciels est en hausse de 9% à 6,96 Md€. Le chiffre d’affaires des services est stable à 1,08 Md€.

Le résultat opérationnel de l’éditeur est en hausse de 16% à 1,53 Md€. Il est toutefois impacté par une provision pour restructuration de 2,2 Md€, ce qui se traduit par une perte de 787 M€ en norme IFRS et une perte par action de 0,71€.

« Nous avons pris un bon départ en 2024 et nous sommes convaincus que nous atteindrons nos objectifs pour l’année », a commenté le PDG de SAP Christian Klein. « Pour l’avenir, nous disposons de puissants moteurs de croissance : l’IA commerciale, les ventes croisées dans l’ensemble de notre portefeuille cloud et la conquête de nouveaux clients, en particulier sur le marché intermédiaire. »

SAP confirme donc ses perspectives financières pour 2024. L’éditeur vise 17 à 17,3 Md€ de revenus cloud à taux de change constant, soit une hausse de 24 à 27 %. Les revenus du cloud et des logiciels sont attendus entre 29 et 29,5 Md€, soit une hausse de 8 à 10%. Le résultat opérationnel (non IFRS) est attendu entre 7,6 et 7,9 Md€, en hausse de 17 à 21% à taux de change constant.