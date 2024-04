L’entreprise de services numériques Astek a trouvé un nouveau partenaire financier, qui conforte son ambition d’atteindre 1 Md€ de chiffre d’affaires en 2027. Le fonds britannique ICG s’engage comme partenaire stratégique et investisseur de long terme et lui apporte un financement de 110 M€. Astek obtient par ailleurs une ligne de crédit jusqu’à 450 M€ portant ce nouveau financement à 560 M€. Cette ligne de crédit est mise en place avec le soutien renouvelé de H.I.G. et l’arrivée des fonds Apollo et Partners Group.

H.I.G. avait déjà participé à un précédent financement d’Astek en 2021 qui avait permis au groupe de doubler son chiffre d’affaires à 500 M€ avec deux ans d’avance sur son plan stratégique. L’ESN, dont le siège est à Boulogne Billancourt, a enregistré en 2023 une hausse de plus de 20% de ses activités, avec un chiffre d’affaires consolidé de 585 M€, et s’attend en 2024 à une « croissance organique très soutenue ». L’effectif qui était de 8.400 collaborateurs l’an dernier devrait passer à plus de 10.000 en 2024 et avec un objectif de 14.000 en 2027. Astek se fixe par ailleurs un objectif de marge d’Ebitda autour de 15% en 2027.

« Avec le soutien renforcé de nos partenaires financiers et une trajectoire de croissance clairement définie, nous sommes plus que jamais prêts à continuer à saisir les opportunités stratégiques et à poursuivre notre expansion mondiale », commente Jean-Luc Bernard, fondateur et Président du conseil de surveillance d’Astek dans un communiqué.

Photo : Julien Gavaldon, Président du Directoire (à gauche) Jean-Luc Bernard, Président du Conseil de Surveillance (au centre) et Laurent Catry, Managing Director chez ICG (à droite). Crédit : Astek