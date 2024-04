Du 30 avril au 6 mai, VMware va migrer ses systèmes basés sur SAP vers les systèmes Oracle Broadcom et a décidé de couper la majeure partie des fonctionnalités de support pendant l’opération.

« Pour garantir un processus de transition et d’arrêt en douceur, à partir d’environ 17h00 (PDT) le mercredi 30 avril 2024, les clients ne pourront effectuer qu’un ensemble limité d’opérations », prévient l’éditeur dans une mise à jour sur son portail VMware Customer Connect.

Pendant la bascule, des fonctions critiques telles que l’achat ou la mise à niveau des produits, l’enregistrement d’utilisateurs, la gestion des licences, des comptes, des livraisons d’abonnement ou encore des autorisations ne seront pas disponibles. Il ne sera pas non plus possible d’utiliser la fonction pour les incidents liés au support d’achat ou encore de s’inscrire aux cours de formations.

Un géant technologique comme Broadcom n’avait-il pas les moyens d’assurer la transition sans coupure ? Sollicité par nos confrères de CRN, le groupe n’a pas donné suite aux demandes de commentaires.

Les partenaires étatsuniens interrogés par CRN réagissent de manière contrastée. VMware Future Tech, un partenaire basé en Floride, considère que l’opération n’aura pas d’impact commercial et préfère une coupure sur 5 jours ouvrés plutôt qu’une prise de commandes à la volée avec deux systèmes, avec les risques qui en découlent. Il trouve la décision de Broadcom plutôt courageuse.

Un autre partenaire important, qui n’a pas souhaité être identifié, déplore la dégradation des relations avec Broadcom et voit dans cet arrêt « l’un des nombreux problèmes qui allongent le cycle de vente de toutes les transactions VMware. »

Pour les partenaires et les clients, mieux vaut en tout cas anticiper et planifier toutes les opérations possibles avant la coupure ou après le 6 mai sur le portail de support client Broadcom.