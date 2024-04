Les négociations pour une acquisition d’Informatica par Salesforce n’ont pas abouti. Les deux parties n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur les termes d’un accord, a rapporté le Wall Street Journal. Selon des sources proches du dossier, Salesforce aurait proposé une offre à 30 dollars par action, ce qui aurait valorisé Informatica autour de 10 milliards de dollars. C’est en dessous du cours de l’action qui est redescendu à 31 dollars, après avoir approché les 40 dollars suite aux rumeurs de rachat.

Informatica a confirmé l’échec à sa manière en déclarant lundi qu’elle n’était pas « actuellement » en pourparlers pour une acquisition.

« Les fondamentaux de notre entreprise restent très solides et nous sommes impatients de discuter de nos résultats financiers et de nos perspectives du premier trimestre le 1er mai », a déclaré dans un communiqué Amit Walia, le PDG d’Informatica (photo).

L’acquisition d’Informatica, si elle avait été mené à son terme, aurait été la plus importante de Salesforce depuis celle de Slack en 2020 pour 28 milliards de dollars. Elle aurait complété celle de Mulesoft en 2018 pour 6,5 milliards de dollars et permis au géant du CRM de renforcer ses solutions d’intégration et de gestion de données. La plateforme Intelligent Data Management Cloud (IDMC) d’Informatica, alimentée par son IA CLAIRE, est utilisée par plus de 5.000 clients.

Avec une capitalisation de plus de 260 milliards de dollars, Salesforce aurait largement les moyens de surenchérir pour s’offrir Informatica. Son PDG Marc Benioff doit toutefois composer avec plusieurs fonds activistes (Elliott Management, Inclusive Capital, Starboard Value et ValueAct) qui font campagne pour que l’entreprise maitrise davantage ses dépenses. Une pression qui a pu jouer dans l’arrêt des négociations.