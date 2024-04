Arrow Electronics annonce la mise à disposition de Copilot pour Microsoft 365 via sa plateforme de livraison et de gestion cloud ArrowSphere Cloud, facilitant son activation pour les partenaires dans les 20 pays européens où le groupe est présent. Fort d’un contingent de plus de 300 spécialistes certifiés Copilot, le grossiste met également en place un programme de formation pour aider les revendeurs à mieux se saisir des opportunités.

A l’instar de TD Synnex, qui a mis en place en décembre 2023 un parcours mondial pour aider les partenaires à monter en compétence sur la solution, Arrow permet aux revendeurs de s’appuyer sur l’expérience de mise en œuvre de ses spécialistes pour réussir leurs implémentations. L’accent est mis en sur la sécurité des données et la conformité pour faciliter l’adoption par les clients finaux.

Arrow communique plus tardivement que son concurrent sur le sujet mais a été lui aussi un partenaire de la première heure de Microsoft pour accompagner le lancement de l’offre en janvier dernier.

« Nous avons investi beaucoup de temps avant le lancement, en travaillant avec Microsoft pour nous assurer que nous étions prêts à fonctionner dès le premier jour. Nos revendeurs n’ont pas perdu de temps et ont effectué des transactions dès la première heure », souligne Brendan Murphy, directeur mondial de l’informatique dématérialisée chez Arrow.

« Depuis le lancement de Copilot pour Microsoft 365, Arrow a implémenté plus de 9 000 licences, en accompagnant et en guidant les revendeurs sur la façon de favoriser l’adoption et d’améliorer la productivité, la créativité et la collaboration pour les clients finaux », témoigne le vice-président des ventes mondiales du channel de Microsoft David Smith. « Avec les services à valeur ajoutée innovants d’Arrow dédiés à Copilot, nous pouvons contribuer à maximiser l’opportunité qu’ont les distributeurs de vendre la valeur de l’IA aux clients ».