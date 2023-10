Après plusieurs années d’interruption, c’était le retour, ce 19 septembre, de la fameuse Crayon Partner Party !

En effet, l’équipe française de Crayon accueillait, ce soir-la, ses partenaires, sur la péniche La Barge ancrée en bord de Seine à quelque encablures du siège de Microsoft France.

La perspective de profiter du soleil couchant sur la Seine et de douces températures estivales avait visiblement motivé l’envie des uns et des autres d’échanger et de se retrouver malgré la concurrence du match PSG-Dortmund !

De fait, vous étiez nombreux à avoir fait le déplacement, pour échanger autour d’un verre avec les équipes de Crayon France mobilisées pour l’occasion.

Nous avons profité de cette présence importante de partenaires Crayon pour échanger avec eux autour de l’évolution du marché des solutions MSP et de leur relation avec Crayon.

Un grand merci à Frédéric Bréard d’Infraweb, Thibaud Coudurier d’Antana, Pierre-Thomas Champely d’Abomicro, Yohan Matti et Emine Ornek d’Underscor d’avoir bien voulu répondre à nos questions et surtout d’avoir accepté la captation de leur réponse devant nos caméras.

Découvrez ci-dessous les images de leurs témoignages et de cette soirée définitivement placée sous le signe de la convivialité.