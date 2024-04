Alt Eco déménage dans de nouveaux ateliers d’une surface de 4.000 m² à Caluire-et-cuire. Le reconditionneur lyonnais ambitionne ainsi de doubler sa capacité de production d’ici 2025.

Créée en 2014 par Cyril Berthier à Rillieux-la-Pape, cette entreprise de l’économie sociale et solidaire compte plus de 100 collaborateur·rice·s et se targue d’avoir reconditionné 500.000 produits.

En offrant une seconde vie aux produits informatiques, Alt Eco estime avoir contribué à éviter plus de 5.000 tonnes d’équivalent CO2 en 2023.