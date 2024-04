Le Gartner a nommé pour la seconde année consécutive Netskope, Palo Alto Networks et Zscaler comme les trois leaders du Security Service Edge (SSE ou services de sécurité à distance). Le SSE est vu comme la composante sécurité d’une architecture SASE (Secure Access Service Edge ou services d’accès à distance sécurisés), qui intègre en plus la composante réseau.

Tel que défini par Gartner, le SSE « sécurise l’accès au Web, aux services cloud et aux applications privées. Les fonctionnalités incluent le contrôle d’accès, la protection contre les menaces, la sécurité des données, la surveillance de la sécurité et le contrôle d’utilisation acceptable appliqué par une intégration basée sur le réseau et sur l’API ».

Netskope domine le classement en étant le mieux positionné sur les deux axes de la vision et de la capacité d’exécution. Depuis la précédente édition, Palo Alto Networks et Zscaler l’ont cependant pratiquement rejoint au niveau de la capacité d’execution. 10 fournisseurs ont à nouveau été sélectionnés avec deux entrants (Fortinet et Versa Networks) et deux sortants (Cisco et Forcepoint).

Gartner crédite la solution Netskope Intelligent Security Service Edge d’un « ensemble solide de contrôles sur tous les canaux de trafic », en particulier en matière de sécurité des données. Gartner crédite aussi Netskope « d’une excellente compréhension de l’orientation du marché et d’une feuille de route de premier plan ». De plus, le fournisseur a comblé ses lacunes sur la surveillance de l’expérience numérique (DEM), notamment par des acquisitions récentes comme celle de Kadiska.

Gartner souligne la montée en puissance de Palo Alto Networks et l’élargissement de son offre Prisma Access, favorisés par des investissements soutenus. Sa nouvelle console Strata Cloud Manager vient unifier la gestion des pare-feu sur site et du SSE. Le système de licences est toutois jugé complexe, cher et peu flexible.

Zscaler a également gagné du terrain et élargi sa base client avec son offre SSE Zscalers for Users. Point de vigilence, des problèmes de performance et de la latence sont encore signalés par certains clients.

Fortinet fait son entrée dans le quadrant comme seul représentant du carré des challengers. Skyhigh Security et Lookout sont désignés comme visionnaires. Enfin Versa Networks, Cloudfare, Broadcom et iboss sont positionnés comme acteurs de niche.