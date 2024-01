Produits et solutions

L’ESN Anetys, filiale du groupe Nextedia, s’associe à IBM pour proposer un service managé 24h/24 et 7j/7 de détection et réponse (MDR) aux cybermenaces. Cette offre basée sur la solution Security QRadar Suite d’IBM, repose sur de l’intelligence artificielle (IA) et de l’automatisation. Elle promet une analyse des incidents cyber en temps réel.

« La plateforme IBM Security QRadar Suite arme nos experts pour anticiper les attaques en les détectant instantanément, ce qui nous permet d’apporter des réponses rapides et complètes à nos clients », affirme Marc Negroni, le PDG du groupe Nextedia, dans un communiqué.

Spécialisé dans le marketing digital, le data marketing et la relation client omnicanale, Nextedia fournit des services de conseil et de l’expertise principalement autour des technologies Drupal, Ibexa, Symfony, ainsi qu’autour des solutions de marketing cloud de Salesforce, IBM, Adobe et Microsoft.

Depuis l’acquisition d’Anetys en 2020, Nextedia s’oriente davantage vers la sécurité informatique et la cyber-résilience. Le groupe a racheté Manika à la mi-2022.