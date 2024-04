La commune de Saint-Nazaire et son agglomération (Donges, La Chapelle-des-marais, Montoir-de-Bretagne et Pornichet) ont été victimes d’une cyberattaque dans la nuit du 9 au 10 avril 2024. Les services de l’opérateur public Sonadev et de l’agence pour le développement durable de la région nazairienne (ADDRN) sont également perturbés. Parmi les services affectés : la téléphonie, les emails, l’accès aux fichiers et aux logiciels métiers.

Une enquête est en cours et une cellule de crise se réunit deux fois par jour pour faire le point.

« A ce stade, l’origine de la cyber-attaque est inconnue tout comme la durée du blocage », déclare la ville de Saint-Nazaire, dans un communiqué. « Les agents de la direction des systèmes d’informations (DSI) sont toutes et tous mobilisés pour rétablir au plus vite les outils de travail et le réseau sécurisé pour permettre aux agents des services municipaux et communautaires de reprendre leur activité dans les meilleures conditions »,