Cohesity annonce un partenariat renforcé avec IBM dans le domaine de la protection des données. Le spécialiste de la sauvegarde cloud finalise parallèlement son cycle de financement de Série F, par lequel IBM et Nvidia rejoignent la liste de ses investisseurs stratégiques. Ce sixième tour de table de 150 millions de dollars porte à 810 millions de dollars les fonds levés par l’entreprise depuis 2013. Il intervient deux mois après l’annonce de l’acquisition de Veritas, acteur historique de la sauvegarde, dans une transaction évaluée à 3 milliards de dollars.

Le partenariat élargi entre Cohesity et IBM se concentre sur la gestion des violations de données. Les deux acteurs vont proposer des solutions communes à leurs clients, en intégrant les capacités de sauvegarde et restauration de Cohesity Data Protect à la plateforme d’analyse et de surveillance des événements IBM Storage Defender.

« IBM est un partenaire puissant sur le marché du cloud et des infrastructures informatiques d’entreprise. Ils apportent des décennies d’expertise à notre relation, en plus de leur investissement dans notre entreprise pour aider à financer des recherches et développements supplémentaires afin d’offrir aux clients une cyber-résilience encore plus forte », a commenté dans un communiqué Sanjay Poonen, PDG et président de Cohesity. « Nous sommes ravis qu’IBM travaille avec nous pour continuer à aider nos clients combinés à détecter rapidement les menaces et à maintenir leurs opérations pendant une attaque afin d’éviter les interruptions d’activité ».