Appian, spécialiste low-code de l’automatisation des processus métiers (BPM), signe un accord avec Amazon Web Services (AWS) pour fusionner ses fonctionnalités d’IA et son infrastructure de données avec les grands modèles de langage (LLM) disponibles sur la plateforme cloud Bedrock d’Amazon et l’apprentissage automatique (ML) de SageMaker.

Dans un communiqué, Appian explique pouvoir désormais donner à sa clientèle la possibilité d’exploiter des LLM en respectant les exigences de conformité auxquelles les entreprises sont astreintes et pouvoir entraîner des modèles IA propriétaires en utilisant les données de leurs clients (« private AI »).

« La sécurité et la confidentialité sont primordiales pour les entreprises, en particulier lorsqu’elles exploitent l’IA. Cette collaboration entre AWS et Appian offre la possibilité d’optimiser leurs processus opérationnels critiques en toute confiance, en s’appuyant sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique dans un cadre sécurisé et conforme », affirme Chris Grusz, directeur des partenariats technologiques chez AWS.