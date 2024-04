L’acquisition de l’éditeur californien Splunk étant finalisée, le groupe Cisco annonce doubler les capacités d’intelligence artificielle (IA) au sein de ses unités de sécurité et d’observabilité. Splunk est en effet spécialisé dans la cybersécurité via l’apprentissage automatique (machine learning).

« Les partenaires de Cisco ont un rôle important à jouer dans son odyssée de l’IA », déclare le PDG de Cisco, Chuck Robbins (cf. photo), au cours d’un récent entretien mené par CRN. Il invite les partenaires à prêter attention aux évolutions à venir au sein des solutions combinées de Cisco et Splunk : « Les partenaires verront les premiers fruits de l’intégration dans les produits dès la conférence RSA en mai prochain, et encore plus en juin lors des conférences d’utilisateurs Cisco Live et Splunk .conf24 ». Et d’ajouter : « Les partenaires de Splunk n’ont pas un programme channel aussi robuste qu’ils le devraient. Il y aura beaucoup de nouvelles opportunités à saisir ».

Pour rappel, Cisco a déboursé 28 milliards de dollars en septembre 2023 pour s’offrir Splunk. La société a licencié 5% de ses effectifs en février dernier, annonçant miser sur l’IA.