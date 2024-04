Microsoft veut tripler la capacité de ses centres de données d’ici juin 2025 du fait de la puissance de calcul supplémentaire dont a besoin l’intelligence artificielle (IA) pour fonctionner. Selon Business Insider, la firme de Redmond se prépare d’ores et déjà à doubler la capacité de ses datacenters en 2024. Pour cela, elle « sécurise un nombre record de GPU ». Microsoft disposerait à présent de 98 datacenters dans le monde capables de traiter l’IA.

D’autres hyperscalers lui emboîtent le pas. Selon un rapport du Synergy Research Group, il n’a fallu que quatre ans pour que les hyperscalers doublent la capacité de leurs installations de centres de données. Cette capacité devrait encore doubler dans les quatre prochaines années, voire tripler en 6 ans. Fin 2023, les centres de données installés aux Etats-Unis représentaient 51% de la capacité mondiale (mesurée en MW de charge informatique critique), l’Europe 17% et la Chine 16%. Les trois plus grands fournisseurs de cloud que sont Amazon, Microsoft et Google représentaient 60% de la capacité totale des centres de données.

En dépit des efforts fournis par les hyperscalers pour optimiser les dépenses énergétiques de leurs datacenters, cette augmentation spectaculaire de capacité interroge, en pleine urgence climatique.